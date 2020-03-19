В Черновцах начали оповещения местных жителей из громкоговорителя

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса и введенного карантина по Украине в Черновцах начали оповещать граждан через громкоговоритель.

В Черновцах начала работать система оповещения, через громкоговоритель сообщаеются правила обращения в период карантина.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал начальник управления контроля за благоустройством города в Черновицком городском совете Сергей Обшанский.

"Соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. Общественный транспорт в Черновцах приостановлен до улучшения эпидемической ситуации. Это - вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов. В зоне повышенной опасности - лица старше 60 лет. Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью", - говорится в сообщении из громкоговорителя.

Как сообщалось ранее, Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Напомним: