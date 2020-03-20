На границе с Украиной сокращаются очереди из грузовиков

Ситуация с ожиданием въезда в Украину на границе значительно улучшилась, самые длинные очереди из грузовых автомобилей стоят на выезд из Украины в Польшу, на въезд - в "Раве-Руськой" и "Краковце", сообщила Государственная таможенная служба утром в пятницу.
Согласно ее сообщению, в пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе очередь на выезд сократилась за сутки на 100 грузовиков - до 650 ед., на въезд - отсутствует (сутки назад въезда ожидали 350 авто).
В "Раве-Русской" очередь на выезд, как и раньше, составляет 360 грузовиков, на въезд за сутки сократилась со 110 до 40 ед.
В "Краковце" очередь на выезд уменьшилась на 60 грузовиков - до 370, на въезд стоят 300 фур, что на 10 меньше.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" очередь составляет 90 грузовиков на выезд, 80 - на въезд.
С Румунией в "Дяковом" выезда из страны ожидают 10 грузовиков, на въезд очередь отсутствует.
"На остальных пунктах пропусках очередей из фур нет", - отметила Гостаможслужба.
Напомним:
На Львовщине пограничники встретили из Польши два эвакуационных поезда, доставивших украинцев, которые из-за ограничительных мер в связи с карантином не имели возможности самостоятельно пересечь границу.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами.
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств.
Все граждане, которые возвращаются в Украину из ЕС, получат смс-сообщения от мобильного оператора с просьбой оставаться дома.