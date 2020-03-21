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Лимит пассажиров: В Киеве задерживается движение общественного транспорта

Лимит пассажиров: В Киеве задерживается движение общественного транспорта
10:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с ограничением движения транспорта в Киеве задерживаются автобусы.

Несмотря на выходной день, в столице задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров.

Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram.

"Задерживается движение троллейбусов № 50 по Дарницкой площади в направлении ст.м. "Лыбидская" по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиция", — говорится в сообщении.

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Впоследствии в Киевпастранс добавили, что движение было восстановлено в 09:42, курсирование продолжено с отклонением от графика.

Как сообщалось, в Киеве сегодня, 20 марта, из-за несоблюдения правил карантина задержалось 5 маршрутов общественного транспорта.

Напомним: 

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Киев, Украина, Транспорт, Автобусы, Карантин, Коронавирус.
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