Лимит пассажиров: В Киеве задерживается движение общественного транспорта

Несмотря на выходной день, в столице задерживается движение общественного транспорта из-за превышения лимита пассажиров.
Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram.
"Задерживается движение троллейбусов № 50 по Дарницкой площади в направлении ст.м. "Лыбидская" по причине превышения лимита пассажиров. На место вызвана полиция", — говорится в сообщении.
Впоследствии в Киевпастранс добавили, что движение было восстановлено в 09:42, курсирование продолжено с отклонением от графика.
Как сообщалось, в Киеве сегодня, 20 марта, из-за несоблюдения правил карантина задержалось 5 маршрутов общественного транспорта.
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