В киевских аптеках и продуктовых магазинах вводят очередные ограничения

Новости Украины:В столице в продуктовых магазинах должно находится не больше 1 человека на 10 квадратных метров.

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", - говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу вечером.

Как сообщалось ранее, с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.

Напомним: