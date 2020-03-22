В Киеве появились билборды с "антикоронавирусными" советами

Новости Украины:В центре столицы установили мультимедийные билборды с "антикоронавирусными" советами.

В столице заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

"В центре столицы заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минздрав прилагает максимальные усилия для всестороннего информирования населения об угрозе распространения инфекции и настаивает на выполнении гражданами этих рекомендаций.

"Не забывайте рассказывать вашим детям, как обезопасить себя, говорите с ними о ситуации на простом языке. Выполняйте вместе с ними простые правила: мойте руки не менее 30 секунд, держите дистанцию в три шага с другими людьми и употребляйте только термически обработанные продукты", - добавили в сообщении.

Напомним: