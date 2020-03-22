Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Игрок сборной Украины может лишиться части зарплаты в Барселоне (Видео)
Игрок сборной Украины может лишиться части зарплаты в Барселоне (Видео)
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта

В Киеве появились билборды с "антикоронавирусными" советами

В Киеве появились билборды с "антикоронавирусными" советами
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В центре столицы установили мультимедийные билборды с "антикоронавирусными" советами.

В столице заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

"В центре столицы заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минздрав прилагает максимальные усилия для всестороннего информирования населения об угрозе распространения инфекции и настаивает на выполнении гражданами этих рекомендаций.

"Не забывайте рассказывать вашим детям, как обезопасить себя, говорите с ними о ситуации на простом языке. Выполняйте вместе с ними простые правила: мойте руки не менее 30 секунд, держите дистанцию в три шага с другими людьми и употребляйте только термически обработанные продукты", - добавили в сообщении.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, билборды, Коронавирус, Карантин в Киеве, Антикоронавирусные советы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
03 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
04 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
05 COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, ранен военный
На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
Трамп рассказал о своем состоянии
Трамп рассказал о своем состоянии
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь