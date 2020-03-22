Как спасатели проводят санитарную обработку улиц: фото и видео

Новости Украины:Для дезинфекции улиц города использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды.

В Днепре ГосЧС провела санитарную обработку улиц города. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В Днепре продолжают применять профилактические санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, среди которых - дезинфекция улиц. Итак, ночью с 20 на 21 марта, пожарно-спасательная техника Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области была привлечена к проведению распыления специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицам города Днепр, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанской и Проспекте Свободы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для дезинфекции улиц города использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды. Этот порошок является активным веществом, которое применяется подразделениями ГосЧС, Вооруженных сил Украины для проведения специальной обработки, имущества, транспорта и одежды при применении оружия массового поражения.

20 марта, в Днепропетровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На такие меры пошли, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли руководители ГОсЧС области, Нацполиции, транспортные и другие службы.

Напомним: