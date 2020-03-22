Как спасатели проводят санитарную обработку улиц: фото и видео

В Днепре ГосЧС провела санитарную обработку улиц города. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"В Днепре продолжают применять профилактические санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, среди которых - дезинфекция улиц. Итак, ночью с 20 на 21 марта, пожарно-спасательная техника Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области была привлечена к проведению распыления специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицам города Днепр, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанской и Проспекте Свободы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для дезинфекции улиц города использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды. Этот порошок является активным веществом, которое применяется подразделениями ГосЧС, Вооруженных сил Украины для проведения специальной обработки, имущества, транспорта и одежды при применении оружия массового поражения.
20 марта, в Днепропетровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На такие меры пошли, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе.
Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли руководители ГОсЧС области, Нацполиции, транспортные и другие службы.
Напомним:
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
В Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения у жительницы Харькова COVID-19.
В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.
11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Согласно принятым решениям, городские перевозки могут осуществляться до 10 человек - в маршрутных такси и такси, и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.