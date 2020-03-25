Женщина из Ирпеня с подозрением на коронавирус родила ребенка

Новости Украины:В Белой Церкви беременная жительница Ирпеня, госпитализированная с подозрением на коронавирус, родила ребенка.

Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус 24 марта госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме сына.

"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика", - сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ребенок родился с весом 3,6 кг. Состояние матери и новорожденного удовлетворительное.

Маркушин уточнил, что женщина будет переведена из родильного дома в инфекционное отделение. Ребенок временно останется на карантине.

По состоянию на 7:00 утра 25 марта коронавирус подтвержден в 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве. Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Напомним: