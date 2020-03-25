Женщина из Ирпеня с подозрением на коронавирус родила ребенка

Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус 24 марта госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме сына.
"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика", - сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ребенок родился с весом 3,6 кг. Состояние матери и новорожденного удовлетворительное.
Маркушин уточнил, что женщина будет переведена из родильного дома в инфекционное отделение. Ребенок временно останется на карантине.
По состоянию на 7:00 утра 25 марта коронавирус подтвержден в 113 украинцев в 13 областях страны и городе Киеве. Среди этих случаев четыре летальных, а один пациент из Черновицкой области выздоровел.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.
Напомним:
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