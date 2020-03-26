Главный санврач области: Есть лабораторно подтвержденный случай Covid-19 в Харькове

По состоянию на вечер среды в Харьковской области зарегистрировано одно подтвержденное подозрение на COVID-19, сообщила главный государственный санитарный врач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Любовь Махота.
"Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть одно подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове. Он не учитывается, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве. Если там будет подтвержден этот случай, тогда он будет учитываться уже за Харьковской областью... Подозрение официально уже зарегистрировано и направлено в отчетности в город Киев", - сказала Махота в программе "Тема дня" в эфире UA:Харків в среду вечером.
Она сообщила также, что сейчас более 200 человек, вернувшихся недавно из-за границы, подписали информированное согласие и находятся на самоизоляции, еще 10 человек, которые должны находиться в самоизоляции, - в розыске.
"10 человек на сегодняшний день находится в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда (люди - ред.) указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира ( по этому адресу - ред.) была продана 5 лет тому", - сказала Махота.
Она также напомнила, что украинское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил карантина.
Напомним:
По информации Центра общественного здоровья состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно было подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19.
Состоянием на 22.45 среды, 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвержденных 15 случаев COVID-19, проинформировали в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.
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