Гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: оккупанты 12 раз нарушили режим тишины

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Павлополь, Водяное, Пески, Старогнатовка, Луганское.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід":

вблизи Талаковки враг выпустил шесть мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет;

по защитникам Павлополя велся огонь из миномета калибра 82 мм (три мины), автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного был осуществлен обстрел из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Богдановки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

два обстрела зафиксированы в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного - автоматический станковый гранатомет… За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: