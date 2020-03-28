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Гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: оккупанты 12 раз нарушили режим тишины

Гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие: оккупанты 12 раз нарушили режим тишины
07:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Павлополь, Водяное, Пески, Старогнатовка, Луганское.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід":

  • вблизи Талаковки враг выпустил шесть мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет;
  • по защитникам Павлополя велся огонь из миномета калибра 82 мм (три мины), автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Водяного был осуществлен обстрел из противотанкового ракетного комплекса;
  • вблизи Богдановки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • два обстрела зафиксированы в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета.

Ситуация на Донбассе: противник бил по мирному населению

"С началом текущих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного - автоматический станковый гранатомет… За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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