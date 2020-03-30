На Донбассе боевики 13 раз открывали огонь

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 13 раз обстреляли позиции украинских военных.

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов. По защитникам Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив 10 мин. Обстреливая неподалеку Водяного и Богдановка, противник задействовал минометы калибра 82 мм, использовав 10 мин, а также гранатометы различных систем.

Также враг дважды обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи н.п. Березовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Старогнатовки боевики обстреляли трижды из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применили автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Авдеевки НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Шахты Бутовка противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции украинских защитников. В частности, вблизи Луганского противник выпустил семь из миномета калибра 82 мм. Защитников Гладосово обстреливали из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм. За текущие сутки потерь нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним: