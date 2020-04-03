Скачать
Пятница, 03.04.2020
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля

Минздрав составит реестр всех мест для обсервации

Минздрав составит реестр всех мест для обсервации
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Министерство здравоохранения сформирует новый реестр мест для обсервации людей в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Министерство здравоохранения Украины проведет проверку всех мест обсервации, по итогам которой создаст реестр обсерваторов в стране, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Обсерваторы создаются и обеспечиваются органами местной власти, с нашей стороны были прописаны четкие критерии того, какие должны быть условия в обсерваторах. В настоящее время Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и сегодня-завтра нашими специалистами совместно с облгосадминистрациями будет проведена проверка всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная таблица того, отвечает ли обсерватор определенным требованиям – это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины",- сказал он.

Кроме того, Ляшко отметил что до конца текущей-начала следующей недели в Украину прибудут 12 амплификаторов ПЦР-диагностики, что позволит расширить диагностику коронавируса на всю территорию страны.

"Мы привлекаем частные лаборатории. Есть разные способы – использовать как оборудование, так и работников, мобильные бригады",- добавил Ляшко.

Напомним: 

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Обсервации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
03 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
04 Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
05 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
В мире количество больных коронавирусом превысило миллион человек: карта распространения
Число заболевших превысило миллион: карта распространения
Google представил новый Doodle: все о COVID-19
Google представил новый Doodle: все о COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь