Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214

Новости Украины:В Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего 214 заболевших.

В Киеве по состоянию на утро 4 апреля 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет. 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Голосеевский +3

Дарницкий +1

Деснянский +2

Днепровский +4

Оболонский +3

Печерский +3

одольский +4

Святошинский +1

Соломенский +2

Шевченковский +2

Мэр отметил, что 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!", - подытожил Кличко.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли от болезни.

Напомним:

3 апреля Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.