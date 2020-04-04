Скачать
Суббота, 04.04.2020
COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации
Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля

Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214

Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
11:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего 214 заболевших.

В Киеве по состоянию на утро 4 апреля 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет. 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Голосеевский +3
  • Дарницкий +1
  • Деснянский +2
  • Днепровский +4
  • Оболонский +3
  • Печерский +3
  • одольский +4
  • Святошинский +1
  • Соломенский +2
  • Шевченковский +2

Мэр отметил, что 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!", - подытожил Кличко.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли от болезни.

Напомним: 

3 апреля Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в Киеве, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
02 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
05 В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь