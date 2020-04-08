Карантин: в Киеве проверяли городских перевозчиков

Новости Украины:Киевских перевозчиков проверили на соблюдение правил карантина.

Киевских перевозчиков 7 апреля проверили на соблюдение карантина и введенных из-за распространения коронавирусной инфекции правил, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА совместно с представителями Управления патрульной полиции в Киеве провели рейд по соблюдению перевозчиками карантинных ограничений и правил, введенных в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Также проверили автостанции, поскольку до 24 апреля в Киеве запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пригородного, междугородного и межобластного сообщения, а также заезд на автостанции автобусов, осуществляющих вышеуказанные пассажирские рейсы.

"В течение дня были проверены наиболее популярны среди перевозчиков места - автостанция "Киев", площади перед Центральным железнодорожным вокзалом и Южным, транспортные развязки возле станций метро "Лесная", "Черниговская", и Харьковская площадь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грубых нарушений зафиксировано не было, перевозчики действительно придерживались карантина.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: