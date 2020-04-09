На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Гнутово, Марьинка, Старогнатовка, Новоолександровка, Орехово, Зайцево.

Поданным украинской разведки ранения получили пятеро боевиков НВФ.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. По состоянию на 07:00 утра потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: