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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

На Донбассе ранен украинский военнослужащий
07:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Гнутово, Марьинка, Старогнатовка, Новоолександровка, Орехово, Зайцево.

С начала суток в ООС боевики три раза нарушили "режим тишины"

Поданным украинской разведки ранения получили пятеро боевиков НВФ.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции у Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. По состоянию на 07:00 утра потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Карантин, ООС.
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