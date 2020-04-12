Пожар в Кировоградской области: спасатели обнаружили тела трех детей

В Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщении о пожаре поступило в Службу спасения "101" в 13:32.
Возгорание возникло на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района в жилом доме площадью 24 кв. м.
"Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения", - сообщили в ГСЧС.
Пожар был локализован в 14:45 и ликвидирован в 16:20.
"Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты", - сообщили в ГСЧС.
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