Пожар в Кировоградской области: спасатели обнаружили тела трех детей

Новости Украины:Трое детей погибли в пожаре в Кировоградской области.

В Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщении о пожаре поступило в Службу спасения "101" в 13:32.

Возгорание возникло на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района в жилом доме площадью 24 кв. м.

"Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован в 14:45 и ликвидирован в 16:20.

"Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты", - сообщили в ГСЧС.

Напомним: