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Коронавирус: в Киеве могут закрывать на карантин отдельные учреждения

Коронавирус: в Киеве могут закрывать на карантин отдельные учреждения
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве разрешили закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19.

В отношении субъектов хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлены больные COVID-19, могут вводиться противоэпидемические ограничительные меры сроком на 14 календарных дней, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Такое решение зафиксировано в протоколе № 22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например, промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: 

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Киев, КГГА, Коронавирус, Covid-19.
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