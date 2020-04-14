Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружено еще 11 инфицированных

В днепропетровской области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.
"На 13 апреля 2020г. 11 новых случаев заболевания COVID-19 ", - сообщает пресс-служба.
В частности:
Отмечается, что все больные из Павлограда и районов, включая детей, контакттровали с людьми из Первомайска. Всего за сутки сделано 228 анализов.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Напомним:
В Ужгородской районной больнице на Закарпатье подтвержден COVID-19 у 5 медиков.
В Киеве разрешили закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19.
За минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 79, из которых 63 случая - в Киево-Печерской Лавре.
Служба безопасности Украины во время карантина выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе, и заблокировала 2 тысячи соответствующих интернет-сообществ.