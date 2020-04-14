Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружено еще 11 инфицированных

Новости Украины:11 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской области.

В днепропетровской области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"На 13 апреля 2020г. 11 новых случаев заболевания COVID-19 ", - сообщает пресс-служба.

В частности:

в г.Днепр - 1,

в Кривом Роге - 2,

в Павлограде – 6,

в Павлоградском районе – 1 (ребенок шести лет)

в Петропавловском районе - 1 (15-летняя девушка).

Отмечается, что все больные из Павлограда и районов, включая детей, контакттровали с людьми из Первомайска. Всего за сутки сделано 228 анализов.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: