Спасатели за неделю ликвидировали почти шесть тысяч пожаров

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю ликвидировали по всей стране 5859 пожаров. Об этом ведомство информирует в Facebook.
"В течение прошлой недели подразделения ГСЧС Украины спасли 47 человек и ликвидировали 5 тысяч 859 пожаров (с 06.04 по 12.04)", - говорится в сообщении.
За неделю в огне погибли 45 человек, ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 7 миллионов 622 тысяч гривен.
Также, указывают в ГСЧС, пиротехническими подразделениями осуществлено 354 выезда, в ходе которых выявлено и уничтожено 1079 взрывоопасных предметов времен прошлых войн
В течение недели на водных объектах погибли 14 человек, добавили в ведомстве.
Как сообщалось, спасатели предупреждали о высокой пожарной опасности в стране в понедельник, 13 апреля.
Напомним:
Спасатели уверяют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
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