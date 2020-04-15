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Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил 30% туристических объектов

Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил 30% туристических объектов
09:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:30% туристических объектов были уничтожены пожаром в Чернобыльской зоне, который длился 10 дней.

10-дневный пожар в Чернобыльской зоне уничтожил около 30% туристических объектов. Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире Hromadske.

"Более 30% туристических локаций утеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Утеряны весьма много сел полесских..." - сообщил Емельяненко.

В то же время, по его данным, уцелели основные туристические локации, в частности, режимный городок Чернобыль, военный городок Чернобыль-2, где расположена радиолокационная станция, город Припять.

Компания Емельяненко намерена обратиться к администрации, чтобы попытаться восстановить часть объектов, возможно даже с использованием современных технологий.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесский и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Возле села Грезля Денисовецького лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

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С 10 апреля продолжается тушение отдельных очагов огня.

14 апреля пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС удалось ликвидировать, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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