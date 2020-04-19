Коронавирус нашли еще у трех жителей Днепропетровской области

Новости Украины:Коронавирус выявили еще в трех жителей Днепропетровской области.

Коронавирус обнаружили еще в трех жителей Днепропетровской области. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Это жители Павлоградского района и Кривого Рога. Всего за сегодня (18 апреля - ред.) имеем 6 новых случаев COVID-19".

Напомним, в Украине - более 5,1 тысячи лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 110 - в Днепропетровской области. Девять жителей области уже выздоровели.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР.