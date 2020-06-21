На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом

Всего в области зафиксировано 4324 случаев заболевания.

На Буковине по состоянию на вечер субботы официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 398 образцов.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4324 человека.

29 буковинцев выздоровели от COVID-19, они получили отрицательный результат тестов.

По информации Осачука, около 15% анализов, которые ежедневно поступают для проведения исследований в лабораторного центра, оказываются положительными. Это в среднем по 50 новых случаев COVID-19 каждые сутки.

"В течение последней недели мы имели значительно более высокие показатели, чем в три предыдущие. Очевидно, это последствия активности и общения во время Троицы. Люди не соблюдали социальной дистанции, и вирус снова "взорвался", отметил глава области.

На следующей неделе, по решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, будет усилен контроль мониторинговых групп за соблюдением санитарных норм в заведениях общественного питания, торговли, а также при перевозке пассажиров в городском транспорте, сообщил Осачук.

Напомним, в Украине за время пандемии обнаружили 35 825 человек с коронавирусом, из них 16 406 выздоровели, летальных случаев - 994.