В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись несколько авто, проезд на Крещатике перекрыт

На центральной улице Киева в понедельник утром произошло масштабное ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась на Крещатике возле здания ЦУМа. Столкнулись сразу несколько авто.
Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.
Фото: место ДТП в Киеве (instagram.com)
Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра. На данный момент информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.
Как сообщалось, сегодня в Киеве образовались пробки на дорогах из-за перекрытия улиц и ДТП.