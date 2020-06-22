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В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись несколько авто, проезд на Крещатике перекрыт

В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись несколько авто, проезд на Крещатике перекрыт
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана независимости перекрыто.

На центральной улице Киева в понедельник утром произошло масштабное ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась на Крещатике возле здания ЦУМа. Столкнулись сразу несколько авто.

Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.

Фото: место ДТП в Киеве (instagram.com)

Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра. На данный момент информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.

Как сообщалось, сегодня в Киеве образовались пробки на дорогах из-за перекрытия улиц и ДТП.

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Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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