В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись несколько авто, проезд на Крещатике перекрыт

В Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана независимости перекрыто.

На центральной улице Киева в понедельник утром произошло масштабное ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua, авария случилась на Крещатике возле здания ЦУМа. Столкнулись сразу несколько авто.

Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.

Фото: место ДТП в Киеве (instagram.com)

Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра. На данный момент информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.

Как сообщалось, сегодня в Киеве образовались пробки на дорогах из-за перекрытия улиц и ДТП.