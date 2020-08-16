Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция
Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция

Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция
13:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В центре украинской столицы пройдет акция солидарности с белорусским народом. На Михайловской площади проходит вече, а затем его участники пройдут маршем по центральным улицам столицы в Посольство Беларуси по маршруту: Михайловская площадь - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Михаила Коцюбинского.

По состоянию на 12:20 в вече принимают участие около 70 человек, среди которых граждане Беларуси и представители белорусской общины в Украине.

На вече выступают активисты, заявляют о недовольстве политикой президента Беларуси Александра Лукашенко и называют диктатором.

Также некоторые активисты держат портреты Лукашенко с окровавленным лицом.

Выступавшие призывают международное сообщество помочь остановить насилие против мирных граждан, а также призывают Лукашенко подать в отставку.

Напомним, в Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. Об этом сообщили на Радио Свобода.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщают в агентстве "БЕЛТА".

Глава Беларуси Александр Лукашенко не собирается вести диалог об урегулировании ситуации в стране при участии международных посредников. Его слова приводит госагентство БелТА.

Участник протестов в Минске Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что работникам, участвующим в забастовках, на заводах "места быть не должно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Протест, Митинг, Беларусь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
02 В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
03 "Напряженная ситуация на западной границе": Лукашенко направил десантников в Гродно
04 "Точка невозврата" пройдена: льды Гренландии продолжат таять и это угроза для 40% населения США
05 СМИ: окружение Лукашенко готовит побег в Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Украине: количество случаев заражения перевалило за 91 тыс
В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 91 тыс
Когда вернется жара: прогноз погоды в Украине
Когда вернется жара: прогноз погоды в Украине
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь