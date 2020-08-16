Солидарность с протестующими в Беларуси: В центре Киева проходит акция

В центре украинской столицы пройдет акция солидарности с белорусским народом. На Михайловской площади проходит вече, а затем его участники пройдут маршем по центральным улицам столицы в Посольство Беларуси по маршруту: Михайловская площадь - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Михаила Коцюбинского.

По состоянию на 12:20 в вече принимают участие около 70 человек, среди которых граждане Беларуси и представители белорусской общины в Украине.

На вече выступают активисты, заявляют о недовольстве политикой президента Беларуси Александра Лукашенко и называют диктатором.

Также некоторые активисты держат портреты Лукашенко с окровавленным лицом.

Выступавшие призывают международное сообщество помочь остановить насилие против мирных граждан, а также призывают Лукашенко подать в отставку.

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