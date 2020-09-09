На украинской границе попросили защиты 15 граждан Беларуси

За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины на получение защиты обратились 15 граждан Беларуси, в частности в среду семья попросила международной защиты из-за преследования. Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.

Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим ГПСУ, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов.

Из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело связаное со взяточничеством, говорится в сообщении.

Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлен въезд в Украину в установленном порядке.

В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.