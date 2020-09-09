Скачать
Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
В Кабмине сообщили, на сколько увеличат доплаты врачам
В Кабмине сообщили, на сколько увеличат доплаты врачам
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу
Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу

На украинской границе попросили защиты 15 граждан Беларуси

На украинской границе попросили защиты 15 граждан Беларуси
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины на получение защиты обратились 15 граждан Беларуси, в частности в среду семья попросила международной защиты из-за преследования. Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области.

Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим ГПСУ, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов.

Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским

Из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело связаное со взяточничеством, говорится в сообщении.

Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлен въезд в Украину в установленном порядке.

В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Беларусь, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень странно лежать на соседних шезлонгах с россиянами": украинский журналист взбудоражил сеть постом об отдыхе в Турции
02 Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против
03 Внезапно "растолстевшая" Оля Полякова шокировала поклонников
04 Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021
05 "У него будет наилучшее питание в тюрьме": в Грузии ответили на заявление Саакашвили о премьерстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Красная зона&quot;: Черновцы подают в суд на Кабмин
"Красная зона": Черновцы подают в суд на Кабмин
Стало известно, в чем обвиняют Колесникову
Стало известно, в чем обвиняют Колесникову
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года
&quot;Не спеши&quot;: Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую &quot;1+1&quot;
"Не спеши": Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую "1+1"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь