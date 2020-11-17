"Денег хватит построить фундамент и коробку": погорелица про компенсации после пожаров на Луганщине

Жители уничтоженных огнем домов в Северодонецке начинают отстраивать свои жилища, однако размер компенсаций не позволит оплатить строительные работы.

Об этом идет речь в материале "Суспільне Донбас".

"Вот только фундамент оформили мы, со старого кирпича выложили мы. Закупили некоторые материалы: газоблок, стропила, брусья. А теперь нам нужны строители", - говорит местная жительница Раиса Васильевна.

Сейчас она и ее муж живут во временном жилище, который привезли в ее дом благотворители. Однако его предоставили лишь на полгода и за это время люди должны построить новый дом.

"Этих денег недостаточно даже чтобы отстроить наш небольшой домик. У нас домик всего 6х10. Мы в таком жили и такой же восстанавливаем", - добавила она.

В свою очередь, жительница по имени Татьяна, которая временно проживает в общежитии, тоже отмечает, что денег на восстановление дома не хватит.

"Получили компенсацию, слава Богу. Денег конечно не хватит чтобы построить новый дом... из расчета этих денег хватит наверное построить фундамент и коробку небольшую", - говорит она.

В материале отмечается, что во время пожаров, которые начались в конце сентября в Северодонецке сгорели 406 домов, более половины пострадавших компенсацию в размере 300 тысяч гривень на семью уже получили.

Как сообщалось ранее, лесной пожар в октябре практически добрался до городской черты, из-за чего многие люди вынуждены были покинуть дома.

Ликвидация огня закончилась лишь 10 октября.