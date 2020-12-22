В Крыму усугубились проблемы с водой, и оккупанты решились на резкие меры

По состоянию на декабрь 2020 года в Бахчисарайском водохранилище Крыма осталось ничтожное количество воды, и оккупанты полуострова придумывают новые способы сэкономить воду.

Теперь они возьмутся за нелегальные подключения к водопроводу.

Отмечается, что Бахчисарайское водохранилище (озеро Эгиз-Оба) рекордно обмелело. При вместимости почти в 7 миллионов кубометров оно заполнено всего на 2%.

В сети показывают фото обмелевшего водоема, дно которого обнажилось и похоже на потрескавшуюся пустыню:

Оккупационные "власти" полуострова пробуют новые меры для решения проблемы. 21 декабря стало известно о планах применения специальной телескопической машины для обнаружения мест нелегальной врезки в водопровод.

Подконтрольный Кремлю глава "Вода Крыма" Владимир Баженов говорит, что новое оборудование позволит найти и устранить все самовольные подключения, и уже на этой неделе специалисты начнут обучать персонал работать с техникой.

Как сообщал "Телеграф", уже некоторое время воду в Крыму подают по графику, и кризис с каждым днем усугубляется все больше. Кроме того, на полуострове назревает и другая серьезная проблема.