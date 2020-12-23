Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео

23 декабря в Харькове проходит церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который скончался от осложнений коронавируса находясь на лечении в Германии. В сети показали видео, как из здания оперного театра выносили гроб с телом умершего мэра Харькова под аплодисменты граждан.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Харьков NOW".
На кадрах видео видно, как множество харьковчан провожали в последний путь Геннадия Кернеса под аплодисменты и слова "Мэр, спасибо!".
Кадры с места событий:
Также в сети появилось видео с кортежем, который доставил гроб Кернеса на кладбище:
Подробнее о том, как в Харькове проходили похороны Геннадия Кернеса читайте в материале "Телеграфа".