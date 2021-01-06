Рынок "Столичный" сообщил о победе над "черными" рейдерами

Апелляционный суд Киева приостановил действие постановления, которое узаконивало рейдерский захват рынка "Столичный".

Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс служба компании на своем сайте.

Администрация рынка указала, что отменено решение Макаровского районного суда Киевской области "было принято по поддельным документам".

"На [его] основании "черные" рейдеры пытались захватить предприятие", - сказано в сообщении.

В "Столичном" назвали вердикт апелляционного суда хорошей новостью.

Отметим, что захват был организован владелицей застройщика StolitsaGroup Владой Молчановой.

В Макаровском суде - несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах, и не заслушав настоящих владельцев "Столичного" - вынесли постановление, которое узаконивало фиктивную сделку. В частности, в уставный капитал "Аграрного маркетингового центра" (которому принадлежит 77,5% рынка) ввели нового участника, а долю в АМЦ передали сторонней компании.