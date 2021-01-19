Заснеженный Крым попал на сказочные фото и видео

Аннексированный Крым, который засыпало снегом, который заблокировал одну из главных трасс "Таврида", поражает красотой, в частности снегом засыпало Ай-Петри.

Местные жители выкладывают фото заснеженного полуострова в сети.

Так, в Крыму замерзла реки Салгир.

Также снегом засыпало и Ай-Петри.

Ай Петри

зимой

это просто красиво,конечно) pic.twitter.com/CVZYRZRjTV — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 18, 2021

Также красиво зимой выглядит и крымское море.

Черноморское

Русалка с моря Лаптевых pic.twitter.com/Kl4sN7YH6w — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 18, 2021

"Мистер снег", - комментируют фото в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suleyman Veliev (@mr.su1ik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Шенгер (@nataliashenger)

Как сообщал "Телеграф", Крым испытывает проблемы с водоснабжением, по состоянию на декабрь 2020 года в Бахчисарайском водохранилище Крыма осталось ничтожное количество воды, и оккупанты полуострова придумывают новые способы сэкономить воду.

Уже некоторое время воду в Крыму подают по графику, и кризис с каждым днем усугубляется все больше. Кроме того, на полуострове назревает и другая серьезная проблема.