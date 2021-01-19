Заснеженный Крым попал на сказочные фото и видео

Аннексированный Крым, который засыпало снегом, который заблокировал одну из главных трасс "Таврида", поражает красотой, в частности снегом засыпало Ай-Петри.
Местные жители выкладывают фото заснеженного полуострова в сети.
Так, в Крыму замерзла реки Салгир.
Симферополь— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 18, 2021
Салгир наш замерз pic.twitter.com/n3lLeTorb5
Также снегом засыпало и Ай-Петри.
Ай Петри— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 18, 2021
зимой
это просто красиво,конечно) pic.twitter.com/CVZYRZRjTV
Также красиво зимой выглядит и крымское море.
Черноморское— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 18, 2021
Русалка с моря Лаптевых pic.twitter.com/Kl4sN7YH6w
"Мистер снег", - комментируют фото в сети.
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Как сообщал "Телеграф", Крым испытывает проблемы с водоснабжением, по состоянию на декабрь 2020 года в Бахчисарайском водохранилище Крыма осталось ничтожное количество воды, и оккупанты полуострова придумывают новые способы сэкономить воду.
Уже некоторое время воду в Крыму подают по графику, и кризис с каждым днем усугубляется все больше. Кроме того, на полуострове назревает и другая серьезная проблема.