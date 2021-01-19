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Заснеженный Крым попал на сказочные фото и видео

Заснеженный Крым попал на сказочные фото и видео
01:39 Сегодня Телеграф фото: Instagram

Аннексированный Крым, который засыпало снегом, который заблокировал одну из главных трасс "Таврида",  поражает красотой, в частности снегом засыпало Ай-Петри.

Местные жители выкладывают фото заснеженного полуострова в сети.

Так, в Крыму замерзла реки Салгир.

Также снегом засыпало и Ай-Петри.

Также красиво зимой выглядит и крымское море.

"Мистер снег", - комментируют фото в сети.

 
 
 
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Публикация от Suleyman Veliev (@mr.su1ik)

 
 
 
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Публикация от Наталья Шенгер (@nataliashenger)

Как сообщал "Телеграф", Крым испытывает проблемы с водоснабжением, по состоянию на декабрь 2020 года в Бахчисарайском водохранилище Крыма осталось ничтожное количество воды, и оккупанты полуострова придумывают новые способы сэкономить воду.

Уже некоторое время воду в Крыму подают по графику, и кризис с каждым днем усугубляется все больше. Кроме того, на полуострове назревает и другая серьезная проблема.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 107

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Крым, Видео, Снег, Фото.
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