На Тернопольщине умер пенсионер, избитый сыном за отказ дать денег на выпивку: детали трагедии

2 февраля в больнице скончался 70-летний житель поселка Гримайлив, что в Тернопольской области. Перед этим пенсионера избил его сын. Тогда медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ушибы, переломы ребер.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Тернопольской области.

Согласно предоставленным данным, во время установления обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что мужчину побил родной сын.

На данный момент правоохранители устанавливают его местонахождение, ведь после совершенного тот ушел из дома.

В то же время, в ходе общения с соседями и женой пенсионера выяснилось, что 45-летний сын погибшего злоупотребляет спиртным, это и становится причиной ссор и драк. В этот раз отцу досталось за то, что отказался дать деньги на алкоголь.

Стоит напомнить, что ранее, 21 января во Львове 52-летний сын во время ссоры нанес своей 81-летней матери тяжкие телесные повреждения, от которых женщина умерла.