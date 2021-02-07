Не намерены сдаваться до последнего: на Харьковщине устроили бунт из-за тарифов (видео)

Под Харьковом, в Пересечном, местные жители устроили очередной протест из-за повышения тарифов, из-за которых премьер-министр Денис Шмыгаль был вынужден подключить СБУ.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Веха Харьков".

"Все-таки состоялся! Это Пересечное. Тарифный митинг. Люди решили, перекрыли дорогу, ходят по пешеходному переходу. Таким образом хотят привлечь внимание властей", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно, как протестующие ходят туда-сюда по трассе, тем самым автомобили вообще не могут проехать на этом участке.

Первоначально планировалось, что митинг перенесут, но в итоге, он все же состоялся.

Напомним, во вторник, 5 января, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением. Таким образом отопление подорожало вдвое. После этого, в Украине начались "тарифные Майданы", где протестующие высказывались против повышения тарифов. Реакцией правительства на эти протесты стали фиксация цены на газ и введение компенсаций для семей, которые отапливают свои дома электричеством.

Подробнее о том, чем аукнется Украине политика тарифной "лояльности", читайте в материале "Телеграфа": Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ.