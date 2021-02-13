Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика
Дождутся ли пенсии те, кому сейчас 30? Показательные данные и инфографика
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч: данные на 13 февраля

Это становится традицией: под Харьковом снова перекрыли дорогу из-за тарифов (видео)

Это становится традицией: под Харьковом снова перекрыли дорогу из-за тарифов (видео)
11:28 Сегодня Телеграф

В пгт. Пересечное Дергачёвского района Харьковской области утром в субботу, 13 февраля, местные жители вновь устроили акцию протеста из-за повышения тарифов и перекрыли региональную трассу Р-46 Харьков-Ахтырка.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Веха Харьков".

Трасса Харьков-Пересечное

"В Пересечном люди снова перекрыли дорогу. Требуют снизить тарифы", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как протестующие ходят по пешеходному переходу через трассу, тем самым блокируя проезд автомобилей.

Спустя примерно час времени на место событий прибыла полиция, а перед протестующими собралось большое количество автомобилей.

"А тем временем в Пересечном собирается нехилая автоколонна. Люди возмущены тарифами на газ, ценами на продукты, маленькими пенсиями и большими зарплатами чиновников. Переодически открывают дорогу и снова перекрывают. Общественный транспорт пропускают", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года в Украине повысились тарифы на доставку газа, а также на водоснабжение. О главных изменениях, которые наступили для украинцев в январе, читайте в нашем материале "Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)".

4 января возле города Лубны в Полтавской области десятки людей перекрыли трассу Киев-Харьков. Людям пришли платежки за газ и увиденные в них суммы возмутили граждан. 
Также 5 января Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг  отменила льготный тариф  для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением.
6 января в пгт Высокое в Харьковской области жители вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу  и требовали отмены повышения тарифов на транспортировку газа.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 447

Все по теме:

Протест, Харьковская область, Тарифы, Пересечное.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
03 Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса
04 У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО
05 Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове
Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове
Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео
Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео
&quot;Меньше конкурентов&quot;: Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
"Меньше конкурентов": Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь