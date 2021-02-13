Это становится традицией: под Харьковом снова перекрыли дорогу из-за тарифов (видео)

В пгт. Пересечное Дергачёвского района Харьковской области утром в субботу, 13 февраля, местные жители вновь устроили акцию протеста из-за повышения тарифов и перекрыли региональную трассу Р-46 Харьков-Ахтырка.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Веха Харьков".

"В Пересечном люди снова перекрыли дорогу. Требуют снизить тарифы", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как протестующие ходят по пешеходному переходу через трассу, тем самым блокируя проезд автомобилей.

Спустя примерно час времени на место событий прибыла полиция, а перед протестующими собралось большое количество автомобилей.

"А тем временем в Пересечном собирается нехилая автоколонна. Люди возмущены тарифами на газ, ценами на продукты, маленькими пенсиями и большими зарплатами чиновников. Переодически открывают дорогу и снова перекрывают. Общественный транспорт пропускают", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года в Украине повысились тарифы на доставку газа, а также на водоснабжение. О главных изменениях, которые наступили для украинцев в январе, читайте в нашем материале "Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)".

Также 5 января Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением.