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В Ровно сообщили о подозрении врачу-стоматологу, издевавшемуся над детьми: она скрывается от полиции

В Ровно сообщили о подозрении врачу-стоматологу, издевавшемуся над детьми: она скрывается от полиции
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф

Правоохранители сообщили о подозрении стоматологу-частнику Инне Кравчук, которую обвиняют в избиении детей вовремя обслуживания в личном кабинете. Правда, лично вручить сообщение о подозрении лично не получилось – ее не нашли ни на работе, ни дома.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, врач прибегала к насилию в отношении детей, "чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания".

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Правоохранители установили 3 пострадавших от ее действий летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 во время лечения зубов она нанесла легкие телесные повреждения ребенку в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

Правоохранителям пришлось вручать уведомление о подозрении отцу дантиста.

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Ей сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что если вину врача докажут, стоматологу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. В общей сложности заявления об избиениях написали родители пятерых детей.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Дети, Ровно, Скандалы, Стоматологи, Инна Кравчук.
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