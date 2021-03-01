"Саня любит скорость": последствия аварии с Дубинским на Львовщине показали на фото

Утром 1 марта стало известно о том, что народный депутат Украины Александр Дубинский угодил в ДТП неподалеку от Стрыя, что во Львовской области.

Теперь же в Фейсбук BIHUS.info появились фотографии последствий происшествия.

"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло в Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем", - сказано в сообщении.

На кадрах видно, что Toyota Дубинского отделалась разбитой фарой, помятым капотом и повреждением левого переднего крыла.

Автомобиль Jeep, судя по всему, получил удар по задней левой двери.

На выложенных фото также заметен сам Дубинский, похоже, он не пострадал.

Свое мнение о случившемся высказали и комментаторы, напомнив о фирменном "Мама любит скорость" Дубинского:

Напомним, нардеп Дубинский в январе попал под санкции США.

После этого он выставил на продажу часть своего автопарка, включая Mercedes-Benz G 55 AMG и Honda S2000.