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"Саня любит скорость": последствия аварии с Дубинским на Львовщине показали на фото

"Саня любит скорость": последствия аварии с Дубинским на Львовщине показали на фото
Обновлено 22:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Утром 1 марта стало известно о том, что народный депутат Украины Александр Дубинский угодил в ДТП неподалеку от Стрыя, что во Львовской области. 

Теперь же в Фейсбук BIHUS.info появились фотографии последствий происшествия. 

"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло в Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем", - сказано в сообщении. 

На кадрах видно, что Toyota Дубинского отделалась разбитой фарой, помятым капотом и повреждением левого переднего крыла.

Дубинский ДТП

Автомобиль Jeep, судя по всему, получил удар по задней левой двери. 

Дубинский ДТП

На выложенных фото также заметен сам Дубинский, похоже, он не пострадал. 

Дубинский ДТП

Свое мнение о случившемся высказали и комментаторы, напомнив о фирменном "Мама любит скорость" Дубинского:

Напомним, нардеп Дубинский в январе попал под санкции США.

После этого он выставил на продажу часть своего автопарка, включая Mercedes-Benz G 55 AMG и Honda S2000.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Львовская область, ДТП, Александр Дубинский.
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