Прибавилось и "красных", и "желтых": в Украине обновилась карта карантинного зонирования

В Украине снова обновились карантинные зоны. "Красных" и "желтых" стало больше.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 20 марта.

Так, в сравнении с данными 17 марта в стране количество "красных" зон возросло с 4 до 6.

Туда вошли: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

20 марта количество "желтых" зон также выросло с 4 до 8.

"Оранжевых" зон в Украине стало меньше, их количество упало с 16 до 11.

Стоит напомнить, что на 19 марта Украина вошла в 10-ку стран в мире и 5-ку стран в Европе по распространению коронавируса.

В тот же день, 19 марта на Львощине обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, который еще больше "омолодился" в контексте инфицирования детей.