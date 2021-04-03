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Схема "ваш родственник в больнице" все еще процветает в Украине: пострадали пенсионеры

Схема "ваш родственник в больнице" все еще процветает в Украине: пострадали пенсионеры
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

В Киеве будут судить мошенника, который по схеме ваш родственник в больнице обманывал пожилых людей

Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего уроженца Луганской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает в субботу прокуратура Киева на своей странице в соцсети Facebook.

"Так, мошенники осуществляли телефонный звонок потерпевшим (преимущественно пожилым людям) и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном, после чего от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и находятся в больнице", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания.

"Опасаясь за жизнь и здоровье детей, потерпевшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и путем обмана завладевал денежными средствами последних. Таким образом был нанесен ущерб 7 пострадавшим на общую сумму более 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления. Материалы в отношении других участников мошеннической схемы выделены в отдельное уголовное производство.

Как сообщал "Телеграф", мошенники в Украине активно осваивают интернет. Добрались они и до facebook messenger, через который пытаются получить деньги с доверчивых граждан.

Также недавно правоохранители выявили промышлявшую на территории Украины, которая зарабатывала на "липовых" сделках по купле-продаже различных активов.

Кроме того в Украине работала финансовая пирамида, жертвами которой стали около 55 тысяч вкладчиков.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, Суд, Мошенники, Пожилые, ваш родственник в больнице.
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