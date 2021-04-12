Город-курорт на Азовском море и 4 села рядом с ним остались без газоснабжения на две недели: что происходит?

Именно так – "что происходит", а не "что произошло" характеризуется нынешняя ситуация в Бердянске Запорожской области. Газ на пути к объединенной территориальной громаде, в которую кроме города входят еще села Азовское, Роза, Нововасильевка и Шелковое, сотрудники филиала «Запорожгаз» перекрыли для плановых ремонтных работ. Потому что, если не выполнить их сейчас, может произойти масштабное ЧП.

Представили себе жизнь целого города на 10-15 дней без газа? Что может ожидать в этот период жителей Бердянска, находящегося вблизи границ оккупированного Донбасса, да еще и в "красной" коронавирусной зоне?

"Апокалипсис приблизился?"

-К этому процессу мы готовились с осени, нас еще тогда должны были отключить, - объясняет "Телеграфу" руководитель пресс-службы Бердянского горисполкома Ирина Егорова. – Дело в том, что изношена газотранспортная система, ведущая в город. Уже на подъезде к газораспределительной станции ощущается сильный запах газа. То есть, нарушена герметичность, идут большие утечки. И теперь необходимо произвести замену задвижек высокого и среднего давления в газовых колодцах и другие неотложные работы. В противном случае, по словам газовщиков, ЧП может произойти в любой момент и тогда уже ликвидация последствий точно затянется не на две недели, а на месяцы. А технически сделать это без отключения города невозможно. Точнее, можно было бы сделать быстрее только при наличии какого-то агрегата стоимостью более 60 млн. гривен.

Бердянцы, конечно, предстоящим неудобствам не рады. Вообще же речь идет о 50 тысячах абонентов газового хозяйства – это чуть менее половины населения Бердянской объединенной территориальной громады, где 110 тысяч человек проживает в городе и 5 тысяч в окрестных селах. Начало апреля на Приазовье выдалось прохладным, при этом с начала месяца в городе уже отключено отопление и в жилищах пока неуютно.

А с учетом, что из-за локдауна дети и многие взрослые остаются дома, то греться приходится с помощью бытовых электроприборов. Теперь и готовить пищу семьям также предстоит на электроплитах. Но в Бердянске проблема и с электросетями – некоторые микрорайоны города часто остаются без энергоснабжения. Потому при малейших перегрузках случаются и будут случаться аварии.

В соцсетях жители высказывают обеспокоенность по этому поводу: "С 15:00 нет света у людей. До сих пор не подали. А что будет с понедельника после отключения газа? У вас было полгода модернизировать электрику. Подготовиться. Что вы сделали для этого? Там, где сейчас нет света, наутро не будет и воды", "21 век... Выжить любой ценой... Надо передачу снимать", "Апокалипсис приблизился?". И даже пытаются шутить:

- А у нас в квартире газ!

- А у вас?

- А мы - из Бердянска!

Нет договоров – не будет газа?

Зная обо всех возникающих трудностях, местные власти постарались их предусмотреть и по возможности предотвратить.

-Еще одной проблемой уже после ремонта задвижек окажется подключение абонентов к газоснабжению. Для этого бригадам газовщиков необходимо попасть в каждую квартиру, каждое домовладение. При этом, у многоэтажек должны быть заключены договора на обслуживание внутридомовых газовых сетей. Но это целая проблема как в Бердянске, так и в других городах: объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) не хотят брать за них ответственность, а без договоров их отказываются подключать. Руководство города вело длительные переговоры с "Запорожгазом", чтобы не усложнять, а наоборот, упростить процедуру подключения газоснабжения. И на данный момент достигли договоренности, что возобновление газа будет производиться лишь с учетом безопасности – проверят только герметичность системы, а никаких документов требовать от людей не станут.

Ранним утром 12 апреля знаменитая гагаринская команда "Поехали!" превратилась в команду "Стоп" для газовых магистралей. Предполагается, что техническая часть работ завершится в 20-х числах, после чего и начнется подключение.

"Город разбили на 25 секторов, работать на подключение будет 35 бригад, в том числе и привлеченные из Запорожья специалисты, имеющие большой опыт. По предварительному графику газовой службы, подачу газа планируется возобновить за 10 дней, если, конечно, ничего не помешает. Главное, успеть это все к новому курортному сезону" – объясняют в исполкоме.

Электроплиты в топе покупок

Чтобы избежать возможного коллапса, в городе заседала комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"В городе изношенные электросети. Руководитель предприятия электросетей выступал и перед уличными комитетами, и перед общественностью, рассказывал, что у них усиливаются аварийные бригады, помощь обещает область. Они разработали специальную памятку для населения с рекомендацией не включать одновременно несколько электроприборов, чтобы снизить загруженность энергосистемы. Только в этом году были выделены средства на капитальный ремонт электросетей и часть работ уже проведена. Но на данный момент плановые отключения для ремонтов приостановили" – поясняет руководитель пресс-службы.

Электроплиты в Бердянске - востребованный товар еще с осени. Остальные докупали их с февраля, когда стало точно известно о плановом ремонте на газовой магистрали. Городской голова Валерий Баранов даже сообщил, что власти при необходимости готовы позаботиться о малообеспеченных и снабдить их бытовой техникой, но только без спекуляции на данном виде помощи.

"Проработали также наличие генераторов в городской больнице – на случай ЧП с электроэнергией, там же работают множество приборов, в том числе и аппараты искусственной вентиляции легких" – рассказала Ирина Егорова.

В итоге готовность помогать предприятиям выразил "Горсвет". Если будут проблемы с водоснабжением – продумывался вопрос подвоза технической и питьевой воды. Обсуждалось даже привлечение "полевых кухонь" для населения. Но все надеются, что до очередей с ведрами и кастрюлями дело не дойдет.

Фото пресс-службы Бердянского горисполкома и с сайта pro.berdiansk.biz