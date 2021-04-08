Госуправление делами пересмотрело сумму ремонта Офиса президента на Банковой: сумма все равно космическая

Стоимость ремонта и восстановления здания Офиса президента Украины и прилегающей к нему территории, поврежденных после мартовской акции протеста сторонников активиста Сергея Стерненко, составляет 1571 610 гривен.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос "Радио Свобода".

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен", - говорится в ответе.

В Госуправделами отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 грн;

ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн;

ремонт окон – 85 000 грн;

непредусмотренные дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 грн.

Как известно, Государственное управление делами является специальным государственным органом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО, других госорганов, всех международных диппредставительств на территории Украины. Предполагается, что Госуправделами создано в 2000 году для уменьшения управленческих расходов и сокращения аппарата.

Как сообщал "Телеграф", ранее ущерб, который был нанесен зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта в ОПУ оценили в более чем 2 миллиона гривен.

При этом журналисты выяснили, что услуги частных клининговых компаний по приведению в порядок здания Офиса президента обошлись бы в десятки раз дешевле.

Здание Офиса президента было повреждено 20 марта, когда вышедшие на акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко в ходе беспорядков залили красной краской и разрисовали стены фасада здания, побили стекла и повредили входные двери, а также подожгли табличку "Офис президента".

Впоследствии к приведению в порядок здания ОПУ более суток не приступали, аргументируя это тем, что на месте проводились следственные действия.

В итоге краску с фасада Офиса президента начали отмывать только на вторые сутки после погрома.

Вместе с тем, отдельно внимание общественности было привлечено к поврежденным дверям Офиса президента. В частности, двери принесли на эфир программы "Право на владу" вечером в четверг, 25 марта. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Офис президента Украины одолжил телеканалу украинского олигарха Игоря Коломойского "1+1" входные двери на день для эфира.

После этого Художественная галерея направила в ОП обращение с предложением выкупить поврежденную дверь по цене на 10% выше стоимости новой. После чего планировалось продать ее через аукцион.

На это Меденль ответила, что Офис президента не станет передавать дверь галерее, поскольку "не считает их объектом искусства".