Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль
"Передел" под крышей СНБО: почему борьба Зеленского с контрабандой больше напоминает спектакль
Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему
Все больше детей в Украине тяжело болеют коронавирусом: иммунолог объяснила, почему

Госуправление делами пересмотрело сумму ремонта Офиса президента на Банковой: сумма все равно космическая

Госуправление делами пересмотрело сумму ремонта Офиса президента на Банковой: сумма все равно космическая
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф

Стоимость ремонта и восстановления здания Офиса президента Украины и прилегающей к нему территории, поврежденных после мартовской акции протеста сторонников активиста Сергея Стерненко, составляет 1571 610 гривен.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос "Радио Свобода".

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен", - говорится в ответе.

В Госуправделами отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

  • очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 грн;
  • ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн;
  • ремонт окон – 85 000 грн;
  • непредусмотренные дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 грн.

Как известно, Государственное управление делами является специальным государственным органом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО, других госорганов, всех международных диппредставительств на территории Украины. Предполагается, что Госуправделами создано в 2000 году для уменьшения управленческих расходов и сокращения аппарата.

Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)

Как сообщал "Телеграф", ранее ущерб, который был нанесен зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта в ОПУ оценили в более чем 2 миллиона гривен.

При этом журналисты выяснили, что услуги частных клининговых компаний по приведению в порядок здания Офиса президента обошлись бы в десятки раз дешевле.

Здание Офиса президента было повреждено 20 марта, когда вышедшие на акцию в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко  в ходе беспорядков залили красной краской и разрисовали стены фасада здания, побили стекла и повредили входные двери, а также подожгли табличку "Офис президента".

Впоследствии к приведению в порядок здания ОПУ более суток не приступали, аргументируя это тем, что на месте проводились следственные действия.

В итоге краску с фасада Офиса президента начали отмывать только на вторые сутки после погрома.

Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)

Вместе с тем, отдельно внимание общественности было привлечено к поврежденным дверям Офиса президента. В частности, двери принесли на эфир программы "Право на владу" вечером в четверг, 25 марта. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Офис президента Украины одолжил телеканалу украинского олигарха Игоря Коломойского "1+1" входные двери на день для эфира.

После этого  Художественная галерея направила в ОП обращение с предложением выкупить поврежденную дверь по цене на 10% выше стоимости новой. После чего планировалось продать ее через аукцион.

На это Меденль ответила, что Офис президента не станет передавать дверь галерее, поскольку "не считает их объектом искусства".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

Ремонт, Стоимость, ДУС, Государственное управление делами, Офис Президента, клининг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
02 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
03 Витренко уходит в отставку
04 Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
05 Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
У Байдена подготовили серьезные шаги против путинского газопровода, но опасаются их делать
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый
После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь