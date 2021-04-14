Продление локдауна в Киеве: будут ли работать ТЦ и кинотеатры

В связи с продлением карантинных ограничений до 30 апреля в украинской столице будет ограничена работа ТРЦ и кинотеатров.

Об этом говорится в инфографике ограничений "Телеграфа".

В результате продлившегося локдауна в Киеве будет запрещена работа:

кинотеатров,

театров,

музеев.

В случае с торговыми центрами ситуация немного иная.

Большая часть магазинов в ТРЦ будут закрыты, работать разрешается только:

продуктовым магазинам,

зоомагазинам,

аптекам,

магазинам бытовой химии.

Напомним, что в Киеве локдаун был введен 20 марта из-за ухудшающейся ситуации с COVID.

В свою очередь, в начале августа власти города планировали отменить ограничения в случае положительной динамики по заболеваемости. Но этого не произошло. Даже на 14 апреля Киев занимает первую строчку в рейтинге по суточной смертности и заболеваемости в Украине.