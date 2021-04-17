В Киеве от коронавируса скончался глава райгосадминистрации

В пятницу, 16 апреля, поздно вечером из-за осложнений, вызванных коронавирусом Covid-19, скончался глава Подольской районной государственной администрации (РГА) Киева Виктор Смирнов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила", - написал Кличко.

Он отметил, что Смирнов 7 лет работал в Подольской райгосадминистрации, а последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был ... Светлая память Виктору Владимировичу. Искренние соболезнования его семье и близким", - написал городской голова.

Виктор Смирнов родился 31 августа 1965 года, он родом из Днепра. Имел несколько высших образований: врач (1988г), менеджер бизнеса (2000г), магистр государственного управления (2006г).

С 2000 по 2005 год – заместитель начальника Управления, начальник Управления протокольных и массовых мероприятий Днепропетровской областной государственной администрации.

С 2005 по 2006 год – заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины.

С 2008 по 2013 год – помощник министра, директор Департамента международного оборонного сотрудничества Центрального аппарата Министерства обороны Украины.

С 2015 года работал в Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, сначала заместителем главы, а с июля 2018-го — главой РГА.

В комментариях под постом Кличко люди активно выражают соболезнования семье скончавшегося и отмечают высокий профессионализм Смирнова.

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