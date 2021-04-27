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В Крыму подсчитали, на сколько месяцев хватит запасов воды и решили искать ее под дном моря

В Крыму подсчитали, на сколько месяцев хватит запасов воды и решили искать ее под дном моря
07:47 Сегодня Телеграф скриншот

Накопленных водохранилищами Крымского полуострова запасов воды хватит на 8 месяцев с учетом уже введенных ограничений и почасовой подачи воды в городах.

Об этом заявила вице-премьер оккупационного российского правительства Крыма Светлана Маслова во время брифинга по водоснабжению полуострова в понедельник, 26 апреля, сообщает провластный сайт "Крыминформ".

"Полезный объем воды в Симферопольском водохранилище составляет 17%, в Аянском - 91%, Партизанском - 26%. В целом, полезный объем составляет почти 11 млн кубометров воды. За неделю приток в три водохранилища составил 1,2 млн, расход - 360 тыс. кубометров. Среднесуточный объем воды, поднимающейся из водохранилищ - 46 тыс. кубов", - сказала Маслова.

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Вместе с тем, "глава" Крыма Сергей Аксенов рассказал, что российские ученые при исследовании Азовского моря нашли пресную воду под его дном.

"Первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", - сказал он.

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Какой-либо конкретики касательно находки Аксенов не сообщил, сказав, что подробности появятся в июне.

"Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки запасов в Азовском море", - сказал он.

Как сообщалось, 19 апреля оккупационные власти полуострова заявили, что в летний сезон в Ялте и Алуште – самых популярных курортах Крыма, - вода будет подаваться по графику из-за невосполнимого дефицита водного ресурса из-за перекрытия поставок Украиной через Северо-Крымский канал в 2014 году.

Ранее в оккупированной Керчи из кранов жителей пошла коричневая субстанция.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Азовское море, Крым, Сергей Аксенов, Пресная вода, Запасы, Водохранилища, Светлана Маслова.
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