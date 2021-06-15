Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)

Проливные дожди продолжают заливать украинские города, ранее во вторник обильные осадки обрушились на Одессу, а теперь настала очередь Днепра.

Кадрами последствий непогоды поделились жители города, через местные телеграм-каналы.

"За 30 минут выпала годовая норма осадков", - сказано в сообщении канала "Ху**ый Днепр".

Непогода не только дала жителям возможность "насладиться" водными процедурами не отходя от дома, но и добавила головной боли местным властям.

Так на одном из видео видно, что возле ТЦ "Славутич" обрушился рекламный щит, привалив обломками припаркованный под ним автомобиль.

А на Крутогорном спуске "в свободное плавание" отправился огромный кусок асфальта.

На улице Шевченко натиска дождя не выдержал кирпичный забор.

Кроме того, досталось и многострадальной набережной, которая начала сыпаться после дождя 9 июня.

Досталось и другим районам города.







Как сообщалось ранее, Днепр и округу заливает дождями уже несколько дней, а 11 июня город и вовсе засыпало градом.