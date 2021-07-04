Выпускник допился до реанимации: подробности ЧП в Кременчуге

В городе Кременчуге Полтавской области после празднования выпускного в школе в больницу был доставлен 17-летний подросток.

Как пишут местные СМИ "Кременчугская газета" и "Кременчуг Today", парня госпитализировали с алкогольным отравлением.

Сообщается, что молодой парень после выпускного пришел домой в критическом состоянии. А утром 3 июля его госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

У него диагностировали острое алкогольное отравление. Состояние парня оценивается как тяжелое.

Напомним, как писал "Телеграф", в Кривом Роге (Днепропетровская область) в одной из школ произошел вопиющий случай - учитель на выпускном вечере изнасиловал ученицу.