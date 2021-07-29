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Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива

Крушение самолета близ Коломыи: полиция проверит качество топлива
15:00 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Правоохранители проверят техническое состояние спортивного самолета, рухнувшего на частный дом 28 июля в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области, а также качество топлива, которым он был заправлен. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Как предварительно установило следствие, трое иностранцев заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя. Отметим, что у него была лицензия на проведение полетов и право управления самолетом.

В рамках досудебного расследования правоохранители проведут несколько экспертиз: проверят техническое состояние воздушного судна и качество топлива, которым заправлялся самолет. Кроме того, на судебно-медицинскую экспертизу направили тела погибших, чтобы установить причины смерти.

Следователи квалифицируют уголовное производство по ч. 3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибло четыре человека. Среди них 60-летний мужчина – Игорь Табанюк, пилот с 40-летним стажем, а также трое 20-летних пассажиров-иностранцев Амрам Фромовиц из Монси (США), Элиэзер Бриль из Вильямсбурга (США) и Герш Вайс из Лондона (Великобритания).

Момент, как самолет терпит крушение, попал на видео. В жилище за несколько минут до падения находились мать и дети, но им удалось своевременно выбежать на улицу и спастись.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 239

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Авиакатастрофа, Ивано-Франковская область, Крушение самолета, Падение самолета, авиакатастрофа на Прикарпатье.
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