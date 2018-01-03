Гройсман продемонстрировал, какими стали дороги в 2017 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал видеоролик, на котором показаны отремонтированные дороги. Соответствующее видео глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Такими стали украинские дороги в 2017. В 2018 качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше", - отметил Премьер в подписи к видео.

Ранее Владимир Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017 году.