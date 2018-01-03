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Гройсман продемонстрировал, какими стали дороги в 2017 году

Ремонт дорог
10:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился видеороликом, на котором показаны отремонтированные дороги.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал видеоролик, на котором показаны отремонтированные дороги. Соответствующее видео глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Такими стали украинские дороги в 2017. В 2018 качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше", - отметил Премьер в подписи к видео.

Ранее Владимир Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог.

Гройсман заявил о рекордных инвестициях в ремонт дорог Украины

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017 году.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Отремонтированные дороги, Ремонт дорог в Украине.
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