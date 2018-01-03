https://telegraf.com.ua/files/2018/01/0001-b9039457-59492549-a6c0-951ca22b-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3832265-groysman-prodemonstriroval-kakimi-stali-dorogi-v-2017-godu.html
Гройсман продемонстрировал, какими стали дороги в 2017 году
Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился видеороликом, на котором показаны отремонтированные дороги.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал видеоролик, на котором показаны отремонтированные дороги. Соответствующее видео глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.
"Такими стали украинские дороги в 2017. В 2018 качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше", - отметил Премьер в подписи к видео.
Ранее Владимир Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог.
Гройсман заявил о рекордных инвестициях в ремонт дорог Украины
Как сообщалось, Президент Петр Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017 году.
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