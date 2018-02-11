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Климкин выразил соболезнования в связи со смертью Поповича

Павел Климкин
15:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павле Климкин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Мирослава Поповича.

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования в связи со смертью академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича. Об этом он написал в Тwitter.

"Сначала Любомир Гузар, теперь Мирослав Попович. Мы теряем моральных авторитетов и, к сожалению, не видим новых. Светлая память. С нами остаются его мысли и книги", - написал министр.

Академика Поповича похоронят 13 февраля на Байковом кладбище в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал смерть заслуженного деятеля науки Мирослава Поповича.

Как сообщалось, заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля в Киеве на Байковом кладбище.

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Новости Украины, Глава МИД Украины, Мирослав Попович, Смерть, Соболезнования, Украинский философ.
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