Климкин выразил соболезнования в связи со смертью Поповича
Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павле Климкин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Мирослава Поповича.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования в связи со смертью академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича. Об этом он написал в Тwitter.
Спочатку Любомир Гузар, тепер Мирослав Попович. Ми втрачаємо моральних авторитетів і, на жаль, не бачимо нових. Світла пам‘ять. З нами залишаються його думки і книги
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.
"Сначала Любомир Гузар, теперь Мирослав Попович. Мы теряем моральных авторитетов и, к сожалению, не видим новых. Светлая память. С нами остаются его мысли и книги", - написал министр.
Академика Поповича похоронят 13 февраля на Байковом кладбище в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал смерть заслуженного деятеля науки Мирослава Поповича.
Как сообщалось, заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля в Киеве на Байковом кладбище.