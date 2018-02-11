Климкин выразил соболезнования в связи со смертью Поповича

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования в связи со смертью академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича. Об этом он написал в Тwitter.

Спочатку Любомир Гузар, тепер Мирослав Попович. Ми втрачаємо моральних авторитетів і, на жаль, не бачимо нових. Світла пам‘ять. З нами залишаються його думки і книги — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.

"Сначала Любомир Гузар, теперь Мирослав Попович. Мы теряем моральных авторитетов и, к сожалению, не видим новых. Светлая память. С нами остаются его мысли и книги", - написал министр.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал смерть заслуженного деятеля науки Мирослава Поповича.

Как сообщалось, заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля в Киеве на Байковом кладбище.