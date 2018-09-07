Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму, решения СНБО

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Авария вертолета в Киеве

Утром 6 сентября на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет.

В результате аварии, к счастью, обошлось без жертв, однако два человека, находившиеся в салоне, получили ранения.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Пассажир выбрался из вертолета самостоятельно, а вот пилота пришлось извлекать спасателям.

Позже стало известно, что упавший вертолет принадлежал известному миллиардеру Юрию Косюку, в свое время бывшему заместителем в Администрации Порошенко.

Смотрите видео с места аварии вертолета на Трухановом острове в Киеве:

Днем 6 сентября стало известно о еще одной аварии с вертолетом, которая произошла на Харьковщине.

Там упал вертолет спасателей, который был задействован в тушении пожара.

По предварительной информации, пилот не справился с управлением, когда набирал воду для тушения пожара. В результате аварии травмированы 4 человека.

Экологическая катастрофа в Крыму набирает обороты

В городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти несколько дней замалчивали эту чрезвычайную ситуацию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова из-за химвыброса в оккупированном Армянске обратилась к ООН с предупреждением, что из-за этого возникает опасность не только для Украины, но и для стран Европы.

Смотрите видео последствий экологической катастрофы в Крыму:

Решения СНБО

СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета на 2019 год, в котором на нужды сектора нацбезопасности и обороны предусмотрено выделение более 5% ВВП

Лидеры пяти стран G7 обвинили Россию в отравлении Скрипалей

Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Канады сделали совместное заявление о причастности Российской Федерации к отравлению в Солсбери.

В совместном заявлении лидеры "пятерки G7"призвали Россию предоставить ОЗХО всю информацию о программе "Новичок".

Украина и Румыния провели первые совместные учения

На участке Дуная от Измаила до румынского порта Брэила прошли первые совместные украинско-румынские учения Riverine-2018.

В течение трех суток военные моряки и морские пограничники двух стран отрабатывали совместные действия по обеспечению безопасности гражданского судоходства, проведение спасательных и досмотровых операций, маневрирования в специфических условиях речной навигации.

Украина стартовала в Лиге наций с победы над Чехией

Сборная Украины добыла волевую победу над Чехией в рамках матча 1-го тура Лиги B первой группы. Игра проходила в Угерске-Градиште на стадионе "Городской" и завершилась со счетом 1:2. Следующий свой матч подопечные Шевченко проведут против команды Словакии 9 сентября.

В США одобрили закон о санкциях за кибератаки

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

Позже стало известно, что Минфин США ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.