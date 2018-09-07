День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Военные учения "Rapid Trident - 2018" посетили военные Украины и США
Военные учения "Rapid Trident - 2018" посетили военные Украины и США
Новости: Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму, решения СНБО
Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами и решения СНБО
Новости: Слова Шевченко после сложной победы над Чехией
Слова Шевченко после сложной победы над Чехией
Новости: Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
Ушел из жизни американский актер Берт Рейнольдс
X

Итоги 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму, решения СНБО

Смотрите фото (6)
Главные новости за 6 сентября
08:06 Сегодня Телеграф
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Новости Украины: На Трухановом острове в Киеве упал вертолет. Впоследствии стало известно об аварии еще одного вертолета на Харьковщине. Экологическая ситуация после химвыброса в Крыму приобретает угрожающие масштабы. В Украине утвердили параметры оборонного бюджета на 2019 год. Такими были главные новости четверга, 6 сентября.

___________________________________________________________________________________________________

Авария вертолета в Киеве

Утром 6 сентября на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет.

В результате аварии, к счастью, обошлось без жертв, однако два человека, находившиеся в салоне, получили ранения.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Пассажир выбрался из вертолета самостоятельно, а вот пилота пришлось извлекать спасателям.

Позже стало известно, что упавший вертолет принадлежал известному миллиардеру Юрию Косюку, в свое время бывшему заместителем в Администрации Порошенко.

Смотрите видео с места аварии вертолета на Трухановом острове в Киеве:

Днем 6 сентября стало известно о еще одной аварии с вертолетом, которая произошла на Харьковщине.

Там упал вертолет спасателей, который был задействован в тушении пожара.

По предварительной информации, пилот не справился с управлением, когда набирал воду для тушения пожара. В результате аварии травмированы 4 человека.

Экологическая катастрофа в Крыму набирает обороты

В городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти несколько дней замалчивали эту чрезвычайную ситуацию.

На админгранице с Крымом приостановят работу два КПВВ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова из-за химвыброса в оккупированном Армянске обратилась к ООН с предупреждением, что из-за этого возникает опасность не только для Украины, но и для стран Европы.

Смотрите видео последствий экологической катастрофы в Крыму:

Решения СНБО

СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета на 2019 год, в котором на нужды сектора нацбезопасности и обороны предусмотрено выделение более 5% ВВП

Лидеры пяти стран G7 обвинили Россию в отравлении Скрипалей

Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Канады сделали совместное заявление о причастности Российской Федерации к отравлению в Солсбери.

В совместном заявлении лидеры "пятерки G7"призвали Россию предоставить ОЗХО всю информацию о программе "Новичок".

Украина и Румыния провели первые совместные учения

На участке Дуная от Измаила до румынского порта Брэила прошли первые совместные украинско-румынские учения Riverine-2018.

В течение трех суток военные моряки и морские пограничники двух стран отрабатывали совместные действия по обеспечению безопасности гражданского судоходства, проведение спасательных и досмотровых операций, маневрирования в специфических условиях речной навигации.

Украина стартовала в Лиге наций с победы над Чехией

Сборная Украины добыла волевую победу над Чехией в рамках матча 1-го тура Лиги B первой группы. Игра проходила в Угерске-Градиште на стадионе "Городской" и завершилась со счетом 1:2. Следующий свой матч подопечные Шевченко проведут против команды Словакии 9 сентября.

В США одобрили закон о санкциях за кибератаки

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

Позже стало известно, что Минфин США ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вертолет, Главное за день, Главные новости, Главные новости за 6 сентября, Итоги дня, Крым, СНБО, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

ВР установила уголовную ответственность за торговлю детьми Порошенко - за повышение обеспечения украинского солдата не менее чем на 30% Верховный суд сообщил о незаконности прекращений выплат пенсий переселенцам

Последние новости

Занятия йогой способны снизить артериальное давление Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось Утренняя порция смеха: прикольные анекдоты 7 сентября
Сегодня читают
01 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
02 Певица Настя Каменских заболела
03 Чехия 1:2 Украина: события матча (Видео)
04 Ученые заметили объект, который передвигатся с очень высокой скоростью
05 Диетологи рассказали, в каком возрасте опасно худеть
Новости сегодня
08:54 Парень, который пол жизни провел с сурикатами (Фото)
08:46 Марадона возглавил мексиканский клуб
08:40 На Донбассе боевики применили артиллерию
08:33 В США расширили санкции против Сирии
08:32 Американская модель Джиа Каранджи на пике популярности (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС утвердили новые правила для туристов
В ЕС утвердили новые правила для туристов
Новости: В Харьковской области открыли новое месторождение газа
В Харьковской области открыли новое месторождение газа
Новости: В АП допускают возможность встречи Порошенка и Трампа
В АП допускают возможность встречи Порошенка и Трампа
Новости: Рецепт дня: хачапури на гриле
Рецепт дня: хачапури на гриле
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь