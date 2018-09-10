Итоги 9 сентября: День танкиста, протесты в России и победа сборной

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Смертельное ДТП в Одессе

Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. Двое людей погибли на месте.

На скорости примерно 100 километров в час его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий. У мужчины многочисленные ушибы, порезы на руках и лице, сильно повреждена правая нога от колена и ниже – он передвигается с палкой. Водителя BMW задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Днем 9 сентября в сети появились видео с камер наблюдения, на которых видно момент рокового столкновения.

По состоянию на вечер воскресенья не подтвердилась информация о третьем погибшем. Известно, что его доставили в больницу и прооперировали. На месте аварии от полученных травм погибли два человека: 55-летняя Алла Брядко и 52-летний Сергей Каминский.

Сборная Украины победила Словакию

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в поединке Лиги наций против сборной Словакии. Матч проходил на "Арене-Львов" во Львове при пустых трибунах.

Судьбу поединка решил единственный гол, который на 80-й минуте с пенальти забил Андрей Ярмоленко.

Протесты в России

9 сентября в России был Единый день голосования, проходили выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, а в Москве выбирали мэра. На улицы городов практически по всей территории России выходили люди, протестуя против внедрения пенсионной реформы.

В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 сентября 2018 г.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – там в воскресенье задержали 129 человек.

Президент Молдовы попал в ДТП

Президент Молдовы Игорь Додон попал в аварию. Машина Мерседес S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась. Позже стало известно, что он не пострадал.

В Украину прибыли 28 тысяч хасидов

В Госпогранслужбе сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников-хасидов, прибывших на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Отмечается, что больше всего организованных групп хасидов, а именно более 10 тысяч человек, приехали 6 сентября.

День танкистов

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье сентября.

Он также разместил на своей странице в Facebook видео стрельб украинских танкистов, которое назвал "драйвовым".