Итоги 9 сентября: День танкиста, протесты в России и победа сборной
Новости Украины: Детали резонансной аварии в Одессе. В России прошли многолюдные протесты. Президент Молдовы попал в ДТП, а сборная Украины одержала победу в матче Лиги наций. Такими были главные новости воскресенья, 9 сентября.
__________________________________________________________________________________________________
Смертельное ДТП в Одессе
Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. Двое людей погибли на месте.
На скорости примерно 100 километров в час его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий. У мужчины многочисленные ушибы, порезы на руках и лице, сильно повреждена правая нога от колена и ниже – он передвигается с палкой. Водителя BMW задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
Днем 9 сентября в сети появились видео с камер наблюдения, на которых видно момент рокового столкновения.
По состоянию на вечер воскресенья не подтвердилась информация о третьем погибшем. Известно, что его доставили в больницу и прооперировали. На месте аварии от полученных травм погибли два человека: 55-летняя Алла Брядко и 52-летний Сергей Каминский.
Сборная Украины победила Словакию
Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в поединке Лиги наций против сборной Словакии. Матч проходил на "Арене-Львов" во Львове при пустых трибунах.
Судьбу поединка решил единственный гол, который на 80-й минуте с пенальти забил Андрей Ярмоленко.
Протесты в России
9 сентября в России был Единый день голосования, проходили выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, а в Москве выбирали мэра. На улицы городов практически по всей территории России выходили люди, протестуя против внедрения пенсионной реформы.
Акция против пенсионного грабежа в Сыктывкаре.#ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/K3MqU2Of9T
— Команда Навального (@teamnavalny) 9 сентября 2018 г.
В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l
— Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 сентября 2018 г.
Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – там в воскресенье задержали 129 человек.
Президент Молдовы попал в ДТП
Президент Молдовы Игорь Додон попал в аварию. Машина Мерседес S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась. Позже стало известно, что он не пострадал.
В Украину прибыли 28 тысяч хасидов
В Госпогранслужбе сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников-хасидов, прибывших на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана 2018: традиции еврейского нового года и почему тысячи паломников приехали в Украину
Отмечается, что больше всего организованных групп хасидов, а именно более 10 тысяч человек, приехали 6 сентября.
День танкистов
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье сентября.
Он также разместил на своей странице в Facebook видео стрельб украинских танкистов, которое назвал "драйвовым".