Итоги 11 сентября: опасные болезни, завещание Сенцова и миллионы Денисовой

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Омбудсмен Денисова "забыла" задекларировать 23 миллиона гривен

В декларации за 2015 год омбудсмен Людмила Денисова, которая на тот момент была народным депутатом, не задекларировала 23 840 268 гривен дохода от финансовой компании.

Кроме того, Денисова недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ, который отличается от реального на сумму 5 454 248 гривен.

Холера и столбняк в Украине

Случай холеры зафиксирован в Бердянске Запорожской области. В больницу обратился отдыхающий в Бердянске житель Днепропетровской области, страдающий острым гастроэнтероколитом. После проведенных в больнице суток он отказался от лечения и уехал домой. Позже стало известно, что из взятых у больного проб выделен холерный вибрион О1 группы.

Кроме того, на Киевщине 11-летний мальчик заболел столбняком. Эту инфекционную болезнь ребенок подцепил, наступив на ржавый гвоздь, и теперь врачи борются за жизнь мальчика.

И опять ботулизм...

Восьмой летальный случай от ботулизма с начала года зарегистрирован в Херсонской области. 11 сентября от ботулизма – в Херсоне умер мужчина. Предполагаемая причина ботулизма – копченая рыба домашнего приготовления, которую он ел вместе с женой.

Сенцов написал завещание

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже почти 4 месяца подряд, написал завещание, где указал, как распорядиться его творчеством в случае смерти. Об этом в своем Facebook написала сестра режиссера Наталья Каплан.

"В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, из голодания – прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории",– цитирует Каплан слова Сенцова.

В письме режиссер также вспоминает о своем состоянии здоровья, которое называет "стабильно плохим".

Химвыброс в Армянске: в полиции озвучили три версии загрязнения

Правоохранители начали уголовное производство по факту загрязнения воздуха. Главные версии:

1. Загрязнение воздуха из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова;

2. Выброс в атмосферу химикатов в результате военных учений Российской Федерацией;

3. Умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

Осенняя презентация Apple 2018: где смотреть онлайн-трансляцию

Осенняя презентация Apple 2018 начнется 12 сентября в 20:00 по киевскому времени. На мероприятии компания из Купертино планирует представить три, а то и четыре модели iPhone, новые Apple Watch, обновленный iPad и многое другое. Традиционно онлайн-презентацию самых ярких новинок можно будет посмотреть на официальном сайте Apple. Кроме того, Техно 24 будет вести для вас текстовую трансляцию на украинском языке.

Украина U21 добыла тяжелую победу над Андоррой

В Запорожье на Славутич-Арене состоялся матч квалификации к молодежному Евро между сборными Украины U21 и Андорры U21.

Команда Александра Головко смогла добыть важные 3 очка в матче с Андоррой благодаря Марьяну Шведу, который отличился на 87-й минуте. Стоит отметить, что Швед заработал пенальти на 86-й минуте, но с точки зарядил мяч гораздо выше ворот. Марьян исправился буквально через 100 секунд, сняв паутину с девятки сборной Андорры.