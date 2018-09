Итоги 13 сентября: подозрение Омеляну, ураган "Флоренс" и обязательная вакцинация

__________________________________________________________________________________________________

Министра Омеляна заподозрили в незаконном обогащении

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Чиновник утверждает, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Более того, министр обвинил руководство НАБУ в давлении на него и политическом сотрудничестве с украинскими политиками.

"Брал ли я взятки? Имею ли я собственные компании? Лоббировал ли я интересы олигархов или частных компаний на своей должности? Осуществлял ли незаконные действия? Ответ – однозначно нет. Если бы это имело место, то именно это было бы в подозрении, а не то, что мне приписывают,"– отметил политик и добавил, что за полтора года на него не нашли никакого компромата, потому что он "знает меру своей ответственности перед законом и людьми".

Обязательная вакцинация

Министерство образования и науки совместно с Минздравом выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут впускать на занятия в школы и детские сады.

Соответствующий документ от 6 сентября 2018 года с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

В указе, в частности, упоминается о "напряженной эпидемической ситуацией" с инфекционными болезнями, которая наблюдается в Украине на протяжении последних 5 лет.

Календарь профилактических прививок

В Минздраве также напоминают, что сейчас в Украине наблюдается вспышка кори и с начала года зафиксированы почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.

Сокрушительная "Флоренс" готовится ударить по США

К США приближается ураган "Флоренс", которому присвоили четвертую категорию и который может стать сильнейшим за десятилетие. В связи с этим в стране объявили чрезвычайное положение и отменили 800 авиарейсов. Стихийное бедствие угрожает Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

По словам метеорологов, стихия может набрать пять баллов, а порывы ветра будут достигать до 157 миль в час, придется эвакуировать около миллиона человек. В связи с этим власти призвали население подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и запастись питьевой водой.

Here’s a look at Sneads Ferry, close to the mouth of the New River that runs up through Jacksonville, N.C. They’re bracing for potentially catastrophic storm surge. Emergency officials tell me, “If you live here and haven’t evacuated, that window has closed.” #HurricaneFlorence pic.twitter.com/s1A3evxArU

— Victor Oquendo (@VictorOquendo) 13 сентября 2018 г.