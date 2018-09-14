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Итоги 13 сентября: подозрение Омеляну, ураган "Флоренс" и обязательная вакцинация

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Ураган "Флоренс" в США
08:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сотрудники НАБУ сообщили о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. На США надвигается ураган "Флоренс". МОН совместно с Минздравом выдало указ, по которому непривитых детей не будут впускать на занятия в школы и детские сады. Такими были главные новости четверга, 13 сентября, в Украине и мире.

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Министра Омеляна заподозрили в незаконном обогащении

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. 

Чиновник утверждает, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Более того, министр обвинил руководство НАБУ в давлении на него и политическом сотрудничестве с украинскими политиками.

"Брал ли я взятки? Имею ли я собственные компании? Лоббировал ли я интересы олигархов или частных компаний на своей должности? Осуществлял ли незаконные действия? Ответ – однозначно нет. Если бы это имело место, то именно это было бы в подозрении, а не то, что мне приписывают,"– отметил политик и добавил, что за полтора года на него не нашли никакого компромата, потому что он "знает меру своей ответственности перед законом и людьми".

Обязательная вакцинация

Министерство образования и науки совместно с Минздравом выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут впускать на занятия в школы и детские сады.

Соответствующий документ от 6 сентября 2018 года с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

В указе, в частности, упоминается о "напряженной эпидемической ситуацией" с инфекционными болезнями, которая наблюдается в Украине на протяжении последних 5 лет.

Календарь профилактических прививок

В Минздраве также напоминают, что сейчас в Украине наблюдается вспышка кори и с начала года зафиксированы почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.

Сокрушительная "Флоренс" готовится ударить по США

К США приближается ураган "Флоренс", которому присвоили четвертую категорию и который может стать сильнейшим за десятилетие. В связи с этим в стране объявили чрезвычайное положение и отменили 800 авиарейсов. Стихийное бедствие угрожает Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

В Джорджии ввели режим ЧП

По словам метеорологов, стихия может набрать пять баллов, а порывы ветра будут достигать до 157 миль в час, придется эвакуировать около миллиона человек. В связи с этим власти призвали население подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и запастись питьевой водой.

Кроме того, из-за урагана в НАТО изменили программу церемонии передачи полномочий командующего трансформации, которая должна была состояться на борту авианосца 13 сентября. В то же время передислоцируют военные корабли США.

Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз на полгода продлил санкции против России – до 15 марта 2019 года. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

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